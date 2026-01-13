Secondo quanto rivelato da Kicker, Salisburgo e Inter avrebbero presentato offerte nell'ordine di qualche milione di euro per Leon Jakirovic, difensore 17enne che gioca nella squadra Under 19 della Dinamo Zagabria, ma che ha già esordito con i grandi collezionando una presenza in Champions League nella scorsa stagione con una breve apparizione nella vittoria per 2-1 contro il Milan. Il ragazzo, il cui padre Sergej Jakirovic attualmente allena l'Hull City, squadra di Championship inglese, è sotto contratto con la capolista della HNL fino al 2028. Motivo per cui, stando al portale, allo stato attuale non c'è ancora un accordo tra la Dinamo e un potenziale acquirente. Che potrebbe arrivare dalla Bundesliga, anche se finora nessun club tedesco, pur avendo manifestato un interesse per il giocatore, si è fatto vivo concretamente.