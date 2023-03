L'opzione sul terreno vicino al Forum di Assago risale dunque a circa tre anni fa. Una mossa previdente dell'Inter che si è cautelata nel caso in cui qualcosa fosse andato storto. E, a quanto pare, tutto è andato storto sul progetto congiunto con il Milan per abbattere San Siro e ricostruire da zero un impianto rossonerazzurro. I cugini si sono tirati indietro ed ecco che il piano B di Zhang ora diventa quello A.

Un piano che si sviluppa a cavallo di due comuni: "Uscendo dalla metro Assago Forum, capolinea della linea verde M2, basta percorrere circa 300 metri per arrivare allo spazio “eletto”, che sconfina già nel comune di Rozzano. I paesi sono, infatti, separati solo dalla striscia autostradale dell’A7: è uno stesso territorio in piena continuità, come ripetono le due amministrazioni per nulla in competizione - spiega la Gazzetta dello Sport -. Entrambe sperano che questa sia la volta buona per costruire e dare così valore a quell’area privata. Vista nella sua interezza, sfiora il milione di metri quadrati, ma ai nerazzurri potrebbero bastarne meno. Soprattutto, la zona non ha vincoli di nessuna natura: ciò permette al club di immaginare un iter ben più rapido di quello che si sarebbe altrove. Tra l’altro, sfruttando alcuni progetti già in essere, figli dell’avvicinarsi dell’Olimpiade invernale 2026, si può agire subito sul problema viabilità".