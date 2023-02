"Non solo il dubbio davanti, nella scelta del centravanti d’area che dovrà accompagnare Lautaro nella notte più importante dell’anno. Per accogliere al meglio l’amico Sergio Conceiçao, Simone Inzaghi si è preso una notte in più di riflessione: deve decidere su altri ruoli chiave e lo farà in base alla rifinitura di oggi". Lo scrive la Gazzetta dello Sport che rivela un ulteriore nodo da sciogliere a livello di undici di partenza e il riferimento è alla fascia destra, dove Dumfries prova a insidiare Darmian. E anche in difesa attenzione alla candidatura di De Vrij, dato in grande forma come mai in stagione. In mezzo, invece, Calhanoglu sembra destinato a riprendersi il ruolo di regista con Brozovic in panchina. E in attacco? Lukaku ha sorpassato Dzeko.