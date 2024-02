L'Inter tornerà a giocare in casa dopo il match al cardiopalma con il Verona dello scorso 6 gennaio. Un Meazza con un prato nuovo e anche per questo, nell'allenamento di rifinitura di sabato, Inzaghi è il suo staff hanno deciso di testare il terreno e allenarsi proprio a San Siro a 24 ore dalla super sfida con la Juventus.

Ieri, alla Pinetina, rosa al gran completo alla ripresa dopo due giorni di riposo: out il solo Cuadrado. Come spiega la Gazzetta, rispetto al Franchi, ci saranno quattro cambi nell’undici di partenza: torneranno gli ultimi squalificati Calhanoglu e Barella e anche Acerbi e Dimarco per De Vrij e Carlos Augusto.