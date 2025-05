Se da una parta il Corsport insiste sul nome di Zirkzee per il nuovo attacco interista, dall'altro c'è la Gazzetta dello Sport che invece continua a ribadire l'interesse nerazzurro per Ange-Yoan Bonny, giovane punta che tanto bene sta facendo a Parma.

Talento e ampi margini di miglioramento: Bonny in questa stagione ha sicuramente attirato su di sé gli occhi di varie big, prima fra tutti il Napoli ma anche all'estero (in particolare dalla Premier League sono arrivati interessamenti). Numerose le richieste di informazioni per lui, come sottolinea la Gazzetta: Bonny ha un contratto con il club emiliano fino al 2027 e oggi il suo cartellino vale non meno di 20 milioni.

L’Inter - sostiene la rosea - lo tiene monitorato nonostante pare non abbia ancora parlato di soldi con i dirigenti del presidente Kyle Krause.