Anche La Gazzetta dello Sport conferma la formazione dell'Inter per il derby di Coppa Italia contro il Milan anticipata prima dai colleghi di Sky Sport (RILEGGI QUI). In porta è stato provato Martinez al posto di Sommer, mentre al centro della difesa ci sarà De Vrij tra Bisseck e Bastoni. In mezzo al campo le certezze sono Barella (out per squalifica in campionato per il match contro il Parma) e Calhanoglu (Asllani è squalificato), con Frattesi a completare una mediana in cui a riposare sarebbe Mkhitaryan.

Sulla fascia destra, complice anche l'indisponibilità di Dumfries, trova invece conferma Darmian, mentre sulla corsia opposta sono in risalita le quotazioni di Carlos Augusto. "Le decisioni definitive in tutti i reparti sono, comunque, rimandate, ma il tecnico pare aver definitivamente deciso quale sarà la coppia titolare: c’è Correa assieme al titolarissimo Thuram. Lautaro, invece, neanche in panchina", chiosa la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!