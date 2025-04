Come fatto intuire da Inzaghi in conferenza stampa, Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan. Il capitano dell'Inter, come informa Sky Sport, ha lasciato in questi minuti il centro sportivo di Appiano Gentile: l'obiettivo è riavere il Toro sabato per la trasferta di Parma.

L'allenamento è ancora in corso, ma intanto inziano ad arrivare le prime indicazioni di formazione. Per ora l'emittente conferma Martinez tra i pali e una difesa a tre composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni, con Darmian e Carlos Augusto quinti di centrocampo. Certi di una maglia Calhanoglu e Barella, mentre la sorpresa potrebbe essere Frattesi dal 1' al posto di Mkhitaryan che si garantirebbe così un po' di riposo. In attacco, insieme a Thuram, dovrebbe invece esserci Correa.

