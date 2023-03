L'Inter ieri ha ripreso i lavori e prepara la sfida casalinga al Lecce con l'obiettivo di tornare al successo dopo il passo falso - l'ennesimo - in casa del Bologna. Come conferma la Gazzetta dello Sport, in vista del match con i salentini ci sono da valutare le condizioni di Milan Skriniar e Federico Dimarco: entrambi ieri non hanno preso parte all’allenamento di gruppo e hanno svolto lavoro personalizzato. I due avevano saltato il Dall'Ara per problemi non di grave entità e adesso Simone Inzaghi spera di riaverli a disposizione già per domenica. "Ha lavorato ancora a parte anche Correa, fermo ormai da diverse settimane", si legge sulla rosea.