L'arrivo nell'hotel sede del ritiro di Charlotte dopo la sconfitta col Fluminense è stato per il gruppo dell'Inter all'insegna della mestizia, logica dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale per Club: musi lunghissimi, pochissima voglia di parlare da parte di tutti, anche perché poco prima erano arrivate le parole di Lautaro Martinez a far tremare lo spogliatoio. La presa di posizione del capitano nerazzurro, riporta la Gazzetta dello Sport, è stata autonoma, non concordata con la società e per questo spiazzante per tutti, ma ha sollevato un problema reale e condiviso. Comunque, nessuna resa dei conti o alcun tipo di tensione, anzi nel momento condiviso della cena c’era silenzio e pochissima voglia di parlare. Alle 20.30 italiane, i nerazzurri prenderanno il volo per rientrare nel nostro Paese.

Provvidenziali arrivano le fatidiche vacanze, necessarie a far sbollire la rabbia prima di ripartire con la preparazione per la prossima stagione: I motori si accenderanno presumibilmente il 23 luglio o intorno a quella data. Torneranno prima al lavoro i nuovi e la parte del gruppo che si è staccata prima dal ritiro statunitense ed è tornata in patria, poi in un secondo tempo arriveranno i calciatori che hanno rappresentato il nucleo della spedizione negli States.