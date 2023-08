L'Inter dice addio anche a Valentino Lazaro, da poco più di un'ora ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, dove l'austriaco si è trasferito a titolo definitivo dopo diverse esperienze in prestito. Ad analizzare l'impatto della cessione dell'ex Hertha Berlino sul bilancio dei nerazzurri è Calcio e Finanza che stando alle cifre circolate fin qui, ovvero 4 milioni di euro incassati dal club meneghino dalla cessione del suo cartellino, tenendo conto del suo costo storico all’Inter che ammontava a 21 milioni di euro e che "al 30 giugno 2023 il valore netto era sceso a 4,2 milioni di euro circa e considerando anche i mesi di luglio e agosto, il valore ad ora era pari a 3,5 milioni di euro circa".

Il che significa che con la cessione avvenuta adesso, "l’Inter riuscirà a evitare una minusvalenza e a fare registrare teoricamente – in attesa di dati ufficiali – una plusvalenza di circa mezzo milione. L’effetto positivo dell’operazione cresce a 4,7 milioni di euro circa, considerando anche il risparmio sull’ammortamento nel 2023/24. Il risparmio sullo stipendio rispetto alla scorsa stagione non è considerato, dal momento in cui già nel 2022/23 l’ingaggio di Lazaro non era a carico dell’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!