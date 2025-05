Ange-Yoan Bonny alleato per il presente e, chissà, giocatore nel futuro. L'Inter segue con interesse le vicende dell'attaccante del Parma, prossimo avversario del Napoli: il classe 2003 francese potrebbe dare una mano ai nerazzurri nella corsa al tricolore e non è un mistero come il suo nome sia anche finito da tempo sul taccuino di Piero Ausilio.

Come ricorda il Corsport, peraltro, la gara di andata tra Napoli e Parma si era risolta in pieno recupero in favore dei partenopei, in rimonta dopo lo 0-1 proprio siglato da Bonny su calcio di rigore. In quell’occasione il giovane attaccante era stato notato da Antonio Conte che vi aveva intravisto un possibile alter ego per Lukaku.

Secondo il quotidiano romano, Bonny è meno bomber di Lukaku, meno abile nel gioco aereo, ma rappresenta un diamante ancora grezzo su cui lavorare. Insomma, il potenziale c'è e nelle ultime ore sono tornate anche voci sull'interessamento dell’Inter per il cartellino del ragazzo, rigenerato dopo l’arrivo in panchina di Chivu.