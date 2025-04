Filip Stankovic continua il suo percorso di recupero dal grave infortunio che lo tiene fermo da inizio febbraio, quando (contro l'Udinese) aveva rimediato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro che aveva spinto poi il Venezia all'acquisto a titolo definitivo dall'Inter del rumeno Ionut Radu.

Ad aggiornare sul portiere di proprietà nerazzurra ma in prestito in Laguna ci pensa Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan: "Filip si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo. Step by step valuteremo poi il da farsi per coinvolgerlo".

