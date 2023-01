Nominato mvp della finale di Supercoppa, Edin Dzeko esprime tutta la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset: "Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati splendidi dal primo al novantesimo, tutti hanno dato tutto".

Sentivate voglia di rivincita?

"Nessuna rivincita, io guardo sempre avanti come la squadra. In palio c'era una Coppa che abbiamo vinto l'anno scorso e sappiamo quanto sia bello vincere. Siamo andati per vincerla preparandoci benissimo".