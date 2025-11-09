All'Inter non serve neanche ricordare i precedenti indigesti che le sono costati uno scudetto, basta aver guardato il week-end dell'11esima giornata di Serie A, zeppo di trappole sul cammino delle big, per capire la pericolosità della sfida con la Lazio. Che arriva a San Siro con lo score di sei risultati consecutivi dopo il ko nel derby con la Roma, l'unica squadra di vertice che non ha commesso passi falsi nelle scorse ore e prima della classe per 47 minuti. Il tempo di assistere al gol di Lautaro Martinez, dopo appena due giri d'orologio, una perla a conclusione di un'azione che è il manifesto del calcio di Cristian Chivu: doppia riaggressione di Alessandro Bastoni su Gustav Isaksen che fa sfociare la palla in area sul piede del Toro che, tutto sbilanciato, trova d'esterno destro una traiettoria straordinaria che sorprende Ivan Provedel e infiamma i tifosi. Sono passati 2' e i padroni di casa hanno voluto mettere subito le cose in chiaro. Lo spartito tattico non cambia: la Lazio palleggia come da precetto sarriano, l'Inter divora il campo in avanti alla ricerca del pallone. Ne viene fuori un tira e molla perché, con alcune geometrie in ampiezza, gli ospiti riescono a eludere il pressing e diventano per la prima volta davvero pericolosi al 17' con Mattia Zaccagni che riceve sulla sinistra, converge all'interno del campo e calcia alto sopra la traversa da buona posizione. Corso questo piccolo pericolo, l'Inter torna a recitare il ruolo di protagonista con un Nicolò Barella in grande spolvero che conduce la solita offensiva prima di inventarsi un lob che Petar Sucic manda nettamente a lato col mancino. Niente remake di Calha-Zielinski a Verona, ma come al Bentegodi l'Inter è talmente in controllo del gioco da portare alla conclusione ai bordi dell'area di rigore Manuel Akanji, che di professione farebbe il difensore. E, come tale, al 33', deve spendere un fallo tattico per rimediare a una lettura sbadata su Zaccagni di Denzel Dumfries. Le ammonizioni diventano due quando Sucic va deciso in scivolata su Zaccagni. Il male minore quando giochi sempre guardando in avanti, una strategia che permette all'Inter di chiudere il primo tempo avanti di una rete.
SECONDO TEMPO -
La ripresa inizia con un possesso palla prolungato alternato delle due squadra, spezzato da una ripartenza biancoceleste fermata da Denzel Dumfries con le cattive. Ammonito anche lui. Lo svizzero è l'unico sanzionato che rimane in campo perché Chivu, visto il brivido corso nei secondi precedenti in coincidenza del tiro di Mateo Guendouzi, decide che non vale la pena correre rischi inutili. Fuori Sucic e Dumfries per Zielinski e Carlos Augusto, che passa a destra. Dopo i cambi occasionissima per il raddoppio: Barella pecca di eccessivo altruismo e anziché tirare davanti a Provedel serve Lautaro che spreca malamente. Poco male perché nel giro di una manciata di secondi, l'Inter confeziona l'azione della serata: esterno di Barella che fa correre sulla destra Lautaro, bravo a imbucare per l'accorrente Dimarco il cui cross sul secondo palo diventa un pallone solo da spingere in porta per Ange-Yoan Bonny. Il Rising Star of the Month di ottobre in Serie A che brilla anche a inizio novembre. Il 2-0 diventa 3-0 grazie a una prodezza di Zielinski ma la gioia del polacco dura poco perché da Lissone richiamano Manganiello per avvertirlo che l'azione è viziata da un fallo di mano in partenza di Federico Dimarco. Si resta così, con Chivu che manda in campo Marcus Thuram al posto di Lautaro che si prende la meritata standing ovation del pubblico. Dall'altra parte, Sarri risponde con Vecino, Noslin e Pedro, che inizia la sua personale sfida contro tutti: prima tira non lontano dal palo con grande coordinazione, poi pennella sulla testa di Gila che va a centimetri dal 2-1. Sospiro di sollievo per l'Inter che, nel giro di un amen, si sarebbe trovata con appena un golletto di vantaggio dopo aver accarezzato l'idea di essere sopra di tre. L'orologio della goal line technology non suona e fissa il momento: l'Inter va alla seconda sosta stagionale da prima della classe, a braccetto con la Roma, battuta nel big match del 18 ottobre scorso.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 00:10 videoInter-Lazio 2-0, Tramontana: "Vittoria fondamentale, molto bene Barella. Dumfries in ombra"
- 00:00 Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè...
- 23:58 Lazio, Cataldi in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questa gara ci insegna tanto"
- 23:55 Inter-Lazio, la moviola - Manganiello in confusione: metro di giudizio mai uniforme, errori nei fischi e nei cartellini
- 23:53 Chivu in conferenza: "Abbiamo fatto pochi passi falsi nelle ultime, la classifica non la guardo. Gerarchie? Non esistono"
- 23:41 Lazio, Sarri in conferenza: "Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo rimasti in gara fino alla fine"
- 23:38 Chivu a ITV: "La classifica? Siamo ancora a novembre, è ancora lunga. Felici del percorso"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Allenare Lautaro è un piacere. Prima del derby mi godrò la famiglia e vedrò la NFL a Madrid"
- 23:29 Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di gol di Mazzola? Non me lo sarei aspettato quando sono arrivato qui"
- 23:25 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter è più forte di noi, c'è un gap tecnico. La mentalità della squadra è l'aspetto più positivo"
- 23:18 Lautaro a ITV: "Voglio dare sempre tutto per l'Inter. Derby? Gara che si prepara da sola"
- 23:11 Lautaro a DAZN: "Il gol era voluto. Le parole di Chivu? Sono così, quando c'è da sorridere sorrido"
- 23:03 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Inter sottovalutata? Lo lascio dire agli altri. Bonny è forte, bell'acquisto"
- 23:02 Bonny al 90esimo a DAZN: "Gli assist di Dimarco sempre top. Il derby? Partita importante come tutte"
- 22:51 Inter-Lazio, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Una pausa da primato: l'Inter supera brillantemente per 2-0 la Lazio e si porta in cima alla classifica con la Roma
- 22:45 Inter-Lazio, le pagelle - Barella con l'abito buono, Calhanoglu gran maestro. Dumfries svagato
- 22:40 Inter-Lazio, Fischio Finale - Lautaro + Bonny, il vecchio e il nuovo: l'orologio fissa il momento in cui Chivu diventa 1° della classe
- 22:35 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LAZIO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:00 Inter-Lazio, la carica del Meazza: quasi 74 mila spettatori
- 21:50 Dimarco prima dell'inizio del secondo tempo: "Dobbiamo continuare così, bisogna segnare ancora"
- 20:55 Inter-Kairat, parola alla fascia sinistra. Poi spunta Bonny
- 20:10 Lazio, Fabiani a DAZN: "Le parole di Sarri? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. Giusto che non crei aspettative"
- 20:05 Chivu a DAZN: "Questo gruppo ha una forza. Cerco di coinvolgere tutti, i ragazzi mi danno buone risposte"
- 20:00 Roma solida e cinica: 2-0 all'Udinese e primo posto in classifica
- 19:51 Lazio, Lazzari a DAZN: "L'Inter è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà una gara complicata"
- 19:49 Dumfries a DAZN: "La gara di maggio è il passato, stasera è un altro match e dobbiamo vincere"
- 19:46 Dumfries a ITV: "Arriviamo bene, siamo carichi. Abbiamo energie e vogliamo vincere oggi"
- 19:36 Di Canio: "Inter la più completa, ma può ancora migliorare. Ha un difetto che si trascina"
- 19:21 Roma Primavera, Seck: "Un errore abbassarci dopo il gol. Altrimenti avremmo vinto 2 o 3 a zero"
- 19:07 Milan, Gabbia: "Il derby vale sempre tre punti, ovviamente ci teniamo a vincerlo"
- 18:52 L'analisi di Giaccherini: "L'Inter deve specchiarsi di meno. Chivu sa di avere una squadra fortissima, però..."
- 18:38 Mondiali 2026, la FIFA starebbe valutando un cambiamento nel ranking: un assist per l'Italia di Gattuso
- 18:23 L.R. Vicenza, Capello: "Ci siamo complicati la partita da soli, ma abbiamo lottato da squadra vera"
- 18:09 Cosmi: "Il modo di comunicare di Conte è superato. Il migliore per distacco è Chivu sotto questo aspetto"
- 17:48 Conte: "Sono preoccupato. Non c'è l'energia dell'anno scorso, significa che non sto facendo un buon lavoro"
- 17:38 Claudio Trotta: "Una targa su San Siro come luogo della musica. Faremo la proposta a Inter e Milan"
- 17:23 Montolivo: "Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto, Milan nella lotta per il quarto posto"
- 17:09 Pavard: "Il mio ruolo preferito? Sono un giocatore molto versatile. Finché gioco, sono felice"
- 16:56 Serie A, il Napoli cade a Bologna: occasione per Inter e Roma. Genoa-Fiorentina, 2-2 con i nuovi tecnici in panchina
- 16:40 Roma Primavera, Guidi: "Il pari è giusto, l'Inter lo ha meritato. Però mi sono arrabbiato perché..."
- 16:25 Vicenza, Gallo: "L'Inter U23 non hai mai tirato in porta, vittoria meritata dopo aver dominato"
- 16:11 Trevisani: "Inter-Lazio finisce 2-1 con doppietta di Lautaro. Conte? Strategia giusta, gestisce tutta la Serie A"
- 15:57 Napoli, Manna: "Gli avversari hanno paura di Conte, diamo fastidio perché c'è lui sulla nostra panchina"
- 15:43 Inter-Roma, Up&Down - Zouin è inafferrabile, manca la ricompensa. Cerpelletti lampo accecante
- 15:30 Inter U23-Vicenza, le pagelle - Alexiou autore di una grande prova, Spinaccé fatica
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Paghiamo a livello di malizia e fisicità. Nel girone di ritorno vorremmo raccogliere di più contro le big"
- 15:05 Cerpelletti manda di traverso la festa alla Roma: gol al 94esimo, l'U20 di Carbone strappa l'1-1 in extremis
- 14:59 Dzemaili mette pressione all'Inter: "Per la rosa che ha deve vincere lo scudetto"
- 14:45 Sky - Verso Inter-Lazio, Bonny avanti nel ballottaggio con Thuram: la probabile formazione di Chivu
- 14:35 Stuckler condanna l'Inter U23, a Monza passa il Vicenza 1-2. Beffa nel finale per i ragazzi di Vecchi
- 14:30 Serie A, Atalanta in crisi: a Bergamo il Sassuolo passa 3-0 con Berardi (x2) e Pinamonti
- 14:15 Tegola per il Parma di Cuesta: frattura al dito della mano sinistra per Suzuki. Si valuterà l'intervento
- 14:00 Il Tempo - Il rinnovo Lazio-Gila non decolla: l'Inter tenta di approfittarne. Possibile derby di mercato col Milan
- 13:45 Sky - Verso Inter-Lazio, ancora dubbi per Sarri: Pellegrini insidia Lazzari e Marusic. Si attende per Romagnoli
- 13:30 Amadeus: "Chivu mi ha sorpreso in un aspetto. Ogni giorno speravo che l'addio di Calhanoglu fosse una bufala"
- 13:16 GdS - Nuovo San Siro, è già corsa per i naming rights: un nome in pole, gli obiettivi di Inter e Milan
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'