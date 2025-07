"Sicuramente c'è interesse anche dall'estero" aveva detto qualche giorno fa Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, parlando del futuro di Giovanni Leoni. E lo scenario è confermato da ParmaToday: il club interessato al talentuoso difensore classe 2006 sarebbe il Liverpool. Sul difensore è forte il pressing anche di Inter, Milan e Juventus, tutte in corsa per il centrale 18enne che si è messo in luce nella prima annata in Serie A sotto la guida di Cristian Chivu.