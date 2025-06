Altra goleada della Croazia che, dopo aver travolto 7-0 Gibilterra venerdì scorso, questa sera ha liquidato con un netto 5-1 la Cechia portandosi a punteggio pieno dopo due giornate nel girone L di qualificazione al Mondiale 2026.

Concluso il primo tempo in vantaggio di un gol, grazie al punto messo a referto da Andrej Kramaric al 42', la squadra di Zlatko Dalic prima si fa raggiungere sull'1-1 da Tomáš Souček al 58' per poi scatenarsi in 13' con quattro reti. Luka Modric, su rigore, regala il sorpasso, Ivan Perisic firma il tris, Ante Budimir cala il poker trasformando ancora dagli undici metri. Infine, è Kramaric a chiudere il cerchio siglando la persona doppietta. E' festa all'Opus Arena di Osijek per la Croazia, gioisce anche il neo interista Petar Sucic, che ha inserito altri 90 e passa minuti nel motore prima di rispondere alla convocazione di Cristian Chivu verso l'imminente Mondiale per Club.

