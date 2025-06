Carlos Augusto ha parlato direttamente da Seattle ai giornalisti presenti, tra cui Gazzetta.it, che ha riportato le sue parole: "Per essere una competizione nuova, è importante per tutti. Vedendo le ultime partite, abbiamo visto la forza delle squadre brasiliane e argentine. C'è stata qualche sorpresa, ma stavo parlando con Luis Henrique, sappiamo che ci sono squadre forti. Se siamo qua, dobbiamo giocare per vincerla. Io mi fido dello staff che è arrivato, del gruppo che abbiamo. Abbiamo dimostrato tante cose quest'anno, non siamo riusciti a vincere trofei. Possiamo arrivare fino in fondo, dobbiamo crederci sempre. Abbiamo una grande squadra".

Sulle parole di Maicon, Carlos Augusto ha detto: "Ci scherziamo tra di noi per le caratterisiche. Luis è un grande ragazzo, vuole essere pronto per aiutare la squadra. Ancelotti? Grande allenatore, credo che farà grandi cose per il Brasile. E' una grande Nazionale, lui ha vinto tanto e penso abbia fatto la scelta giusta. Siamo nell'anno dei Mondiali, farà grandi cose. Domani partita da vincere, ma anche la prossima: i giapponesi sono molto organizzati, pressano e corrono. Dobbiamo essere concentrati sul nostro compito, possiamo vincere".

Nell'ultimo periodo avete avuto dei problemi sui secondi tempi.

"Ci sono state alcune partite in cui non siamo riusciti a tenere il risultato, ma conosciamo la nostra forza. Alcune volte si tratta di concentrazione. Siamo a fine stagione, dobbiamo essere concentrati sul nostro per fare una grande partita".