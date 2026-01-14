È Ange-Yoan Bonny il nerazzurro incaricato di presentare Inter-Lecce ai microfoni di Inter TV: “Non è mai facile giocare contro una squadra che si gioca la vita in ogni partita, hanno bisogno di punti come noi. - ha esordito -. Penso che oggi i 22 giocatori daranno il massimo e chi giocherà meglio, chi avrà iù fame, vincerà”.
Quando giochi lasci sempre il segno, lo farai anche oggi?
“Speriamo, non so se lascerò il segno ma spero di fare bene. Abbiamo un gruppo forte di 25 giocatori, più i giovani. Penso che tutti hanno qualità e che possano aiutare la squadra, anche chi gioca meno. Hanno tutti tanta qualità e chi giocherà farà bene”.
Sezione: Focus / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 19:48
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
