Per questo Mondiale per Club la FIFA ha introdotto una novità particolare relativa alle ammonizioni e alle espulsioni. Che costeranno alle varie squadre in termini non solo disciplinari ma anche economici: ogni cartellino comporterà infatti una vera e propria sanzione monetaria, che verrà pagato dal club (a meno di accordi interni tra squadre e giocatori) e che serve a rientrare, seppur in minima parte, dagli investimenti fatti per l'organizzazione del Mondiale. Questo il tariffario: un cartellino giallo "costa" 12 mila dollari, due gialli 15 mila mentre un rosso diretto ben 20 mila dollari.

Da ciò ne consegue che, per la prima gara disputata contro il Monterrey, l'Inter, a seguito delle ammonizione rimediate da Kristjan Asllani, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ha come uscita imprevista ancora non contabilizzata la somma di 36mila dollari, pari a poco più di 31mila euro. Stessa cifra che dovrà pagare la a causa dei gialli rimediati da Francisco Conceicao, Weston McKennie e Andrea Cambiaso nel match contro l'Al-Ain.