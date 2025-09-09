Fermandosi nella zona mista del St. Jakob-Park di Basilea, a margine del match vinto largamente della Nazionale svizzera contro la Slovenia, Manuel Akanji ha scattato questa istantanea per fotografare gli ultimi giorni vissuti con la Nati: "7-0 di differenza reti e sei punti: è eccezionale. Sapevamo fin dall'inizio che fosse importante, che ogni gol poteva essere decisivo. Se possiamo vincere anche con la Svezia? Certamente", le parole del neo interista riportate da Blick.

Prima di lasciare lo stadio, Akanji ha parlato così del suo ritorno a Milano, dove lo scorso 1° settembre era passato solamente per firmare il nuovo contratto con l'Inter: "Devo prima trovare una casa o un appartamento - ha ammesso -. Pochi minuti al City? Adesso spero che le cose cambino".