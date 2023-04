"È stato sicuramente uno dei calciatori che ha incarnato perfettamente il DNA nerazzurro". Comincia con queste parole il comunicato che l'Inter dedica a Walter Zenga, ex portiere del Biscione che compie oggi 63 anni.

"Doti tecniche superiori, carisma e interismo sono le caratteristiche che gli hanno permesso di diventare uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi nerazzurri - si legge -. Dopo le giovanili all'Inter ha fatto la classica gavetta per qualche stagione, fino al rientro in Prima Squadra. Dal 1982 al 1994 ha difeso la porta interista vincendo lo Scudetto dei record, la Supercoppa Italiana e per due volte la Coppa Uefa. Per tre anni consecutivi, dal 1989 al 1991, è stato premiato come miglior portiere dell'anno. Nel 2018 è diventato il primo portiere a entrare nella Hall Of Fame nerazzurra. Un traguardo che dimostra lo speciale rapporto con i tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Tanti auguri a Walter Zenga da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi!".