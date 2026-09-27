È degenerata in una furibonda rissa la finale di Supercopa Internacional che ha visto contrapposti nella notte italiana l'Estudiantes de la Plata e il Rosario Central, vinto dai gialloblu per 3-1. Dopo la terza rete del Rosario segnata da Julian Fernandez, gli animi si sono incendiati fino a sfociare in una baruffa in campo, nel quale uno dei giocatori che maggiormente ha dato in escandescenza è stato Tomas Palacios: il difensore arrivato dall'Inter al Pincha è andato a muso durissimo contro il tecnico delle Canallas Diego Almiron, manifestando senza troppa diplomazia la sua rabbia dopo la sconfitta. La questione, però, non si è esaurita sul campo, anzi: Palacios è stato tra i più 'attivi' anche nel parapiglia scatenatosi all'interno degli spogliatoi che ha visto coinvolti anche staff tecnico e collaborati.

Nel mirino dell'Estudiantes le decisioni arbitrali, che hanno portato anche Juan Sebastian Veron, presidente del club, a gridare al direttore di gara Dario Herrera: "Questa è tutta tua, ladro!". Proprio Palacios è stato protagonista di uno degli episodi più controversi della partita. Nei minuti di recupero, è entrato in area di rigore e ha reclamato un rigore per un contatto con Franco Ibarra. Si è trattato di un episodio di poco conto che, considerando il rigore precedentemente assegnato a González Pírez per un fallo su Copetti, avrebbe potuto essere facilmente rivisto al VAR. L'arbitro Herrera, però, non ha fischiato e non c'è stata alcuna revisione al VAR.