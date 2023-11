Prima gara da titolare per l'ex Inter, Samuele Mulattieri, oggi attaccante del Sassuolo, che a margine della vittoria contro lo Spezia si è presentato ai microfoni di Sportmediaset per commentare il risultato del match e il suo avvio stagionale: "Era una partita tosta. Abbiamo creato tanto, dovevamo essere più incisivi sotto porta, ma abbiamo fatto una buona gara. L'importante è aver raggiunto l'obiettivo e aver passato il turno".

Come giudichi la tua prova?

"Io cerco di migliorare giorno dopo giorno in allenamento e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il meglio di me. Ho avuto un'occasione oggi, la palla non è entrata, potevo fare meglio ma l'importante è aver passato il turno insieme alla squadra".

Come sta andando a Sassuolo?

"Io mi sto trovando molto bene con i compagni e col mister, cerco sempre di allenarmi al massimo, poi si vedrà".

Ora il Torino...

"Adesso abbiamo archiviato questa gara, ci focalizziamo sulla partita di campionato. Poi chiaramente anche questa competizione è un obiettivo per noi".