Cromotransfer è stata nominata licenziataria ufficiale per lo stemma del Mondiale per Club. Si tratta della prima volta nella storia che la FIFA decide di commercializzare un logo ufficiale del torneo.

L'accordo - spiegano da Zurigo in una nota ufficiale - mira a personalizzare le maglie dei 32 club che prenderanno parte alla competizione per conferire autenticità e migliorare l'esperienza dei tifosi. Gli stemmi del torneo FIFA Club World Cup 2025 sono disponibili in tutti i negozi fisici e online dei club partecipanti.