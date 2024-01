A margine del test amichevole vinto ieri dalla Roma contro contro l'Al Shabab, al King Fahd International Stadium di Riad, Romelu Lukaku ha strizzato l'occhio alla Saudi Pro League, campionato nel quale si era rifiutato di andare la scorsa estate declinando tutte le offerte faraoniche che gli erano state proposte: "Nei prossimi due anni la vedo tra le migliori leghe al mondo, se non la migliore. I club stanno facendo tanti sforzi per portare qui i 'grandi' giocatori. Stanno migliorando molto, potrebbe diventare la migliore competizione del mondo”.

