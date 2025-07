A 48 ore dalla scadenza della clausola, Moise Kean e il suo agente Alessandro Lucci hanno valutato la scelta migliore per la sua carriera. Per questo motivo, riporta Gianlucadimarzio.com, sono state rispedite al mittente le allettanti proposte dell'Arabia Saudita: non è stata presa in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane senza risposte, e anche i contatti dei giorni scorsi con l’Al Hilal non hanno fatto cambiare idea all’attaccante, che con il suo agente ormai ha preso una decisione definitiva.

Kean non è attratto dal calcio arabo perché vuole competere in Europa. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il suo futuro: qualora la clausola andasse a scadenza, inizierà la fase di confronto con la Fiorentina per il rinnovo.