Prima di assistere alla finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG, Marco Materazzi si sofferma ai microfoni di Sportmediaset per parlare di Giovanni Leoni, obiettivo prioritario dell'Inter per la difesa: "E' forte, ci sarà un motivo se lo vogliono tutti i migliori direttori sportivi. Non sono io a dover dare giudizi. E' giovane, ha esperienza, ha personalità, che è la cosa più importante per giocare nei grandi stadi e nei grandi club", le parole di Matrix.