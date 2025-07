Martin Satriano è quasi un nuovo acquisto per il Lens. L'attaccante uruguaiano, arrivato a titolo definitivo dall'Inter, arriva da una stagione praticamente senza mai essere sceso in campo a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita a fine settembre. Pierre Sage, tecnico dei Sang et Or, ha parlato dello stato di forma del giocatore dopo l'ultima amichevole disputata contro lo Standard Liegi dove ha trovato anche la via del gol: "La sua partita col Boulogne-sul-Mer mi è piaciuta meno dei suoi 30 minuti di oggi. Credo che abbia capito di stare migliorando, di essere in grado di fare qualcosa".

Sage continua elogiando l'impegno di Satriano: "Questa settimana ha lavorato davvero, davvero bene. Sono contento che sia riuscito a trasformare questa sensazione positiva in un gol. Ha anche colpito il palo, creando così qualche occasione. Ma possiamo vedere che sta dando qualcosa di diverso rispetto alla settimana scorsa. E quindi, torniamo al giocatore che è stato reclutato qui per determinati motivi".