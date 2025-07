Nuova esperienza in patria per Tibo Persyn, ex promessa del settore giovanile dell'Inter, che ha deciso di lasciare l'FC Eindhoven per sposare il progetto del Racing White Daring Molenbeek. Riparte, dunque, dalla Challenger Pro League, la seconda serie belga, la carriera del laterale classe 2002 che i nerazzurri avevano prelevato dal Bruges nel 2021.