"In questo momento, il PSG è ingiocabile se vai a prenderlo uomo a uomo, bisogna pensare a un'altra strategia. Sappiamo che nel calcio niente funziona per sempre. Il Chelsea può contrastare il PSG ma non ha lo stesso livello di gioco". Così Ivan Ramiro Cordoba, parlando con DSports, a pochi minuti dalla finale del Mondiale per Club.