Oggi Christian Vieri spegne 52 candeline e l'Inter gli riserva un pensiero speciale per celebrare il compleanno.

"Una vera e propria forza della natura prestata a servizio del gol: Christian Vieri è stato un attaccante potente e tecnico, dotato di grandissima personalità e carattere. La sua carriera è stata contraddistinta dalla sua incredibile fame di gol: Bobo è stato un attaccante straordinario, letale in area di rigore ma anche capace di sorprendere gli avversari con giocate spettacolari.

Con la maglia nerazzurra Vieri ha segnato 123 gol in 190 presenze, tenendo un'incredibile media di 0,65 reti a partita. Capocannoniere della Serie A 2002/03 e decimo miglior marcatore della storia interista, in nerazzurro Bobo ha vinto la Coppa Italia 2004/05. Vieri è entrato a far parte della Hall of Fame del Club nell'edizione del 2022, diventando il quinto attaccante ad essere inserito nell'istituzione nerazzurra.

Nato a Bologna il 12 luglio 1973, Bobo Vieri compie oggi 52 anni e riceve i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi nerazzurri".