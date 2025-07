Ripercorrendo la sua carriera durante la puntata di 'Viva el Futbal', Antonio Cassano elenca tanti campioni con i quali ha avuto a che fare spendendo parole al miele per Francesco Totti: "Quando sono andato dal Bari alla Roma volevo giocare con Totti, lui era il mio idolo e volevo condividere il campo con lui - racconta Fantantonio -. Il dieci più forte e completo che il calcio italiano abbia mai avuto è Francesco. Ho giocato con i migliori: Zidane, Ronaldo il Fenomeno, Guti, Raul, Ibrahimovic, ma Totti è Totti, era geniale. Noi avevamo la stessa idea di calcio, in campo parlavamo la stessa lingua. Sapevo dove era lui e viceversa anche senza guardarci, sentivamo l’odore. Insieme ci siamo divertiti, abbiamo vinto poco ma abbiamo dato gioia alla gente. Se mi chiedi ancora oggi un calciatore con cui giocare dico Totti. Per gesto tecnico il gol più bello è quello di Marassi al volo contro la Sampdoria ma per genialità quello a San Siro contro l’Inter col pallonetto a Julio Cesar, davvero geniale".