In mezzo a tanti dubbi legati al suo futuro, Mehdi Taremi fa trapelare una certezza: ha ancora voglia di giocarsi le sue carte in Europa, nonostante l'ultima annata da dimenticare all'Inter. Ed è per questo motivo che, come riferisce il portale Emarat Al Youm, che l'attaccante iraniano ha rifutato una proposta arrivata per lui dall'Al-Wasl, club degli Emirati Arabi Uniti allenato dal portoghese Luis Castro.

La permanenza di Taremi all'Inter rimane comunque in bilico, con Fenerbahçe in Turchia e Fulham in Inghilterra che attendono di capire le decisioni dell'Inter sull'ex Porto.