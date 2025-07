Nelle ore in cui si fa un gran parlare del forte interessamento dell'Inter per Giovanni Leoni del Parma, Javier Zanetti non nasconde che il club sta lavorando su questa pista di mercato, con l'obiettivo di regalare il centrale a Cristan Chivu "E' un giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità. Ma ora dobbiamo concentrarci sul fare un gruppo che possa competere in tutte le competizioni che dovremo giocare", le parole rilasciate in esclusiva a Sportmediaset dal vice presidente nerazzurro.