L'Inter Women si prepara a scaldare i motori in vista della stagione 2025/26, arricchita dalla prima partecipazione in Champions League. Il gruppo di Gianpiero Piovani si è radunato oggi, domenica 13 luglio, al Konami Youth Development Centre di Milano, per iniziare la preparazione estiva; dal 27 sarà in ritiro a Brunico fino al 4 agosto. In Val Pusteria la squadra avrà la possibilità di prepararsi in vista dei primi impegni ufficiali e di scendere in campo in gare amichevoli: la prima sfida si giocherà mercoledì 30 luglio, alle ore 17, quando le nerazzurre scenderanno in campo contro la formazione scozzese Rangers Women's Football Club, al Centro Sportivo di Stegona, in via Santa Croce nella frazione Stegona di Brunico.