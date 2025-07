Carl Hoefkens, allenatore del NAC Breda, dopo un'amichevole disputata contro il Lokeren ha parlato ai microfoni di BD/Stern di Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, ora colonna della formazione belga: "Ha avuto una carriera fantastica; non si può che ammirarlo. Si è guadagnato le stelle con la nazionale. Il fatto che si diverta ancora così tanto in campo alla sua età è semplicemente fantastico per il calcio", le parole riportate da VoetbalPrimeur.