"Mi piace la maniera in cui gioca il PSG. Ha vinto tutto in questa stagione e spero possa vincere anche questo trofeo". Così Javier Pastore, parlando a Sportmediaset, a poche ore dalla finale del Mondiale per Club che metterà di fronte i campioni d'Europa al Chelsea.

"PSG imbattibile? Nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Ma hanno pochi punti deboli, sono davvero difficili da battere. Corrono tanto a livello di squadra, hanno 6-7 giocatori che hanno più di 20 assist e gol insieme", ha aggiunto l'argentino.