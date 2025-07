Il percorso del Fluminense, che si è spinto fino alla semifinale del Mondiale per Club, battendo squadre del calibro di Inter e Al-Hilal, è solo la punta dell'iceberg di come stia funzionando bene il movimento del calcio sudamericano, secondo Ronaldo il Fenonemo: "Parliamo di come possiamo competere e abbiamo visto cose molto positive nel torneo - le parole di Ronie a Direct TV Sports -. Dobbiamo migliorare i nostri prodotti per generare più entrate ed essere più competitivi con il nostro budget, ma, beh, europei e arabi hanno budget infiniti. Questa competizione è stata un'ottima idea per vedere e confrontare tutti i livelli delle squadre".