Edin Dzeko è appena diventato ufficialmente un attaccante della Fiorentina. L'attaccante bosniaco si porta dietro, dopo i due anni di esperienza in Turchia al Fenerbahce, un record in Europa evidenziato da Opta. E' infatti l'unico giocatore ad essere andato a segno nei maggiori dieci campionati europei in ciascuna delle ultime diciotto stagioni, dal 200708 in poi, segnando 258 reti totali.

