Se i primi due campionati col Manchester United non sono stati propriamente da ricordare, la terza stagione di André Onana coi Red Devils inizia decisamente col piede sbagliato ancor prima di mettere piede in campo. Il portiere camerunese dovrà infatti saltare le partite della tournée negli Stati Uniti della squadra di Ruben Amorim a causa di un infortunio al bicipite femorale riportato in allenamento. Il nazionale camerunense, 29 anni, ha risposto bene alle cure iniziali e andrà comunque negli States per le tre partite della Premier League Summer Series, che si disputeranno a fine luglio, ma dovrà dedicare il suo tempo alla convalescenza.

Le prime valutazioni delle condizioni del giocatore suggeriscono che potrebbe perdere dalle sei alle otto settimane di attività, il che significa che è improbabile che il portiere torni in campo anche prima della partita d'esordio dello United in Premier League contro l'Arsenal, il 17 agosto.