Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Radja Nainggolan commenta il cambio di panchina in casa Napoli raccontando i suoi due ex allenatori, Rudi Garcia e Luciano Spalletti: "Rudi Garcia è una persona splendida, un gentiluomo che ti faceva divertire. Per il gioco del Napoli non so se sia possibile fare di meglio però i tifosi con lui si divertiranno. Garcia tatticamente come Spalletti? Sicuro, però sono due allenatori con cui mi sono trovato benissimo. Prendere una squadra vincitrice dello scudetto e fare di meglio non è semplice, però. Caratterialmente il mister è forte".

Proseguendo nella chiacchierata, il Ninja racconta anche un aneddoto legato ai tempi dell'Inter: "Con Osimhen si può puntare di nuovo allo scudetto? Non è facile, il Napoli è forte ma chi avrebbe detto che Kvaratskhelia avesse potuto fare una stagione come quella scorsa? Così come Osimhen. Dipende dall’allenatore, Spalletti mi disse già ai tempi dell’Inter di voler prendere Lobotka e lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei più forti del campionato. Arrivare al titolo è facile, confermarsi è difficile”