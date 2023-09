Nel giorno di Inter-Fiorentina si festeggia anche il compleanno di Julio Cesar, leggenda nerazzurra che compie oggi 44 anni. "Parate e prestazioni che ancora oggi sono impresse nella memoria di tutti i tifosi interisti - si legge nella nota di Inter.it -. Julio Cesar è stato sicuramente uno dei portieri più talentuosi e determinanti nella storia nerazzurra.

L'"acchiappasogni" ha difeso la porta nerazzurra in 300 occasioni dal 2005 al 2012, vincendo tutto: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Le sue magie gli hanno consentito di entrare nella Hall of Fame dell’Inter. Julio Cesar compie oggi 44 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri".