Nel corso di un'intervista rilasciata al Quotidiano di Sicilia, l'honduregno Rigoberto Rivas ha riavviato il nastro della sua carriera in Italia, focalizzandosi soprattutto sulla Reggina ma rispolverando anche il suo passato nelle giovanili dell'Inter: "Ho militato nel settore giovanile nerazzurro, ho giocato nella Primavera (31 presenze, 8 gol e 6 assist, ndr) con Stefano Vecchi in panchina ma mi sono allenato spesso anche con la prima squadra quando l'allenatore era Luciano Spalletti. Ho ottimi ricordi di quel periodo, all'Inter è tutto fantastico. Mi sento spesso con Andrew Garavillon, che gioca in Serie B nel Pescara".