Partita deluxe, cornice deluxe. In occasione di Inter-Arsenal, settima giornata del girone di Champions League, il Meazza si presenta nella sua miglior versione, con un prevedibile sold out. Come comunicato dal club nerazzurro, sono 72.649 gli spettatori presenti per la partita tra nerazzurri e Gunners, con ampia presenza nel settore ospiti: 4.335. Circa circa 1.500 posti non sono stati utilizzati a causa lavori per la cerimonia delle Olimpiadi Invernali.