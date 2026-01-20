L’attaccante francese Marcus Thuram analizza a Inter TV il match perso oggi contro l’Arsenal in Champions League:

"Pensavamo di aver fatto una partita seria e attenta, ma alla fine i dettagli hanno fatto la differenza - ha esordito -, siamo comunque convinti di aver fatto una partita seria. Dobbiamo concentrarci e pensare al Pisa che sarà comunque una sfida complicata dove servirà dare il massimo”, ha concluso il francese.