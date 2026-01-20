Luis Henrique a fine gara ai microfoni di Inter TV commenta così la sconfitta contro l'Arsenal: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, l'Arsenal è una squadra forte, hanno forse avuto più cattiveria di noi in zona gol mentre a noi questo è mancato. Non siamo riusciti a mettere il nostro ritmo e a fare gol". 

Ti senti bene a giocare in quel ruolo sulla fascia?
"Sì sono più confidente in questo e sto migliorando a ogni partita".

Ora ci saranno probabilmente i playoff per l'Inter. Tu stai giocando sempre, come stai?
"Sto bene fisicamente, quanto più gioco tanto è meglio per me. Se andremo ai playoff pazienza, l'importante è giocare e fare bene".

Sezione: Focus / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 23:31
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Domenico Fabbricini
Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
