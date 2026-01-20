Luis Henrique a fine gara ai microfoni di Inter TV commenta così la sconfitta contro l'Arsenal: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, l'Arsenal è una squadra forte, hanno forse avuto più cattiveria di noi in zona gol mentre a noi questo è mancato. Non siamo riusciti a mettere il nostro ritmo e a fare gol".

Ti senti bene a giocare in quel ruolo sulla fascia?

"Sì sono più confidente in questo e sto migliorando a ogni partita".

Ora ci saranno probabilmente i playoff per l'Inter. Tu stai giocando sempre, come stai?

"Sto bene fisicamente, quanto più gioco tanto è meglio per me. Se andremo ai playoff pazienza, l'importante è giocare e fare bene".