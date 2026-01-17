Nuova avventura per Radja Nainggolan. A 37 anni, l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter si trasferisce al Patro Eisden, club che milita nella Challenger Pro League, la seconda divisione del calcio belga. Il Ninja termina così la sua avventura con il Lokeren, squadra belga nella quale si era trasferito a inizio 2025.

"Siamo dispiaciuti che Radja Nainggolan lasci il nostro club. Avremmo voluto tenerlo e abbiamo fatto tutto il possibile per garantirlo. Ma per rispetto del giocatore, abbiamo deciso di dare il via libera e accettare questo trasferimento", hanno dichiarato l'amministratore delegato della sua precedente squadra, Thomas Bernaert e il presidente Hans Van Duysen.