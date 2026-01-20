Il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski parla così a Inter TV al termine del match perso contro l’Arsenal in Champions League: “Abbiamo fatto una buona partita, ma ci è mancata concentrazione. Abbiamo preso tre gol troppo facilmente e ci è mancata lucidità per finalizzare le occasioni create. Sicuramente dobbiamo imparare a prendere di più le seconde palle, a volte siamo stati troppo pigri e su quello dobbiamo ancora migliorarci”.

Adesso il Pisa.

“È una sfida fondamentale, non possiamo assolutamente sottovalutare l’avversario perché ha creato problemi a tante squadre. Poi potremo pensare al Dortmund che è una gara che dobbiamo assolutamente vincere per poter entrare tra le prime otto”.