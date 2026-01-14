Alla vigilia della gara di campionato contro l'Hellas Verona, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato del momento di Giovanni Fabbian, che ultimamente ha guadagnato un maggior minutaggio nonostante il suo nome rientri tra i principali candidati per le operazioni in uscita dei felsinei. Stando alle parole di Italiano, però, il ragazzo di scuola Inter gode di tutta la sua stima: "Giovanni si è merito tutto questo spazio, mi piacciono i centrocampisti invasori della metà campo come lui e Pobega”.