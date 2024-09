Ivan Perisic è in trattativa con una delle squadre che disputano la Champions League. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il croato (svincolato) è in trattative con il Psv Eindhoven che sta lavorando per firmarlo come parametro zero.

🚨️ EXCLUSIVE: PSV Eindhoven are working on deal to sign Ivan Perisić as free agent.



Important target for PSV as talks are taking place with Croatian winger who’s available as free agent. pic.twitter.com/cSAqNxXd01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024